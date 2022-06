Monza scatenato, forte pressing per chiudere il colpo dal Napoli!

Il Monza è scatenato nel corso di questa sessione di mercato per preparare una rosa adatta a restare a lungo in Serie A e non rischiare di retrocedere subito in cadetteria.

Dopo la chiusura dell’affare Cragno con il Cagliari, il club brianzolo guidato da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani non vuole fermarsi. Proseguono intensamente i contatti con l’Inter per Stefano Sensi, oltre che con l’Atalanta per il colpaccio Matteo Pessina e non finisce qui.

Oltre ai due nerazzurri, anche se di due squadre diverse, il Monza starebbe sondando anche Andrea Petagna con il Napoli.

NAPLES, ITALY – FEBRUARY 24: Andrea Petagna of SSC Napoli during the UEFA Europa League Knockout Round Play-Offs Leg Two match between SSC Napoli and FC Barcelona at Stadio Diego Armando Maradona on February 24, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Secondo quanto riportato in diretta su Sky da Gianluca Di Marzio nel corso di Calciomercato – L’originale, la trattativa potrebbe avere sviluppi importanti nei prossimi giorni. Non resta che attendere dunque per capire se il futuro di Andrea Petagna sarà ancora all’ombra del Vesuvio o meno. Ovviamente, in caso di addio dell’ex SPAL, Giuntoli dovrebbe mettersi subito al lavoro per fornire a Spalletti un nuovo bomber di scorta per far rifiatare Osimhen.