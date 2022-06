Accostato al Napoli, ha ufficialmente firmato con la sua nuova squadra!

Nel corso di questi mesi il suo nome era stato accostato più volte al Napoli, soprattutto vista la situazione del suo ormai ex club, ma l’affare è ormai definitivamente naufragato.

Alessio Cragno non vestirà la maglia azzurra, almeno per il momento. L’ormai ex portiere del Cagliari è infatti ufficialmente il nuovo estremo difensore del Monza.

Di seguito il comunicato ufficiale diramato dal club brianzolo sul sito ufficiale e sui propri social:

Calciomercato Napoli Cragno (Getty Images)

“Alessio Cragno è un nuovo giocatore del Monza. Il portiere approda in biancorosso dal Cagliari a titolo temporaneo annuale, con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni”.

Verosimilmente l’obbligo di riscatto sarà vincolato alla permanenza del club in Serie A, viceversa difficilmente la società di Berlusconi eserciterebbe l’opzione per il riscatto del portiere nel giro della Nazionale.

Ottimo colpo per il club lombardo che, da neopromossa, sta cercando di costruire una squadra di tutto rispetto per obiettivi diversi da una semplice lotta salvezza all’ultimo sangue.