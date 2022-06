Toronto, regalo speciale per Insigne: il benvenuto dei tifosi canadesi

Toronto ha accolto Lorenzo Insigne come un re: tanti tifosi si sono riuniti per salutarlo e riempirlo di affetto e cori. Tra questi, immancabile Un giorno all’improvviso, dedicato ad Insigne che ha subito voluto ringraziare tutti per il caloroso benvenuto, partendo subito da un “All for one”. L’ormai ex calciatore del Napoli si è presentato davanti ai nuovi tifosi con queste parole:

“Grazie a tutti per essere venuti, spero di riuscire a dare il mio contributo al Toronto. Sarà una grande esperienza, è la prima volta che mi allontano da Napoli. Sarà molto bello essere qui per me e la mia famiglia: grazie dell’accoglienza, sono molto felice“.

Lorenzo Insigne Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Tra selfie, autografi e cori, c’è stato anche modo di consegnare ad Insigne dei regali di benvenuto. Spicca un cesto di benvenuto pieno di prodotti tipici canadesi e un cappellino del Napoli, quasi a voler demarcare il passaggio simbolico dal passato azzurro al futuro torontoniano.

La nuova esperienza di Insigne è iniziata nel miglior modo possibile, ma adesso i tifosi aspettano il suo esordio in campo. Per questo, però, come confermato anche dall’allenatore Bob Bradley, bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo: prevedibilmente, Insigne inizierà ad allenarsi solo a inizio luglio.