L’allenatore del Toronto parla di Insigne: annuncio sul possibile esordio

Nella giornata di ieri, alle ore 17 locali (alle 23 in Italia), Lorenzo Insigne è atterrato a Toronto per iniziare quest’avventura con il suo nuovo club. L’arrivo in Canada di Insigne è stato davvero speciale: tantissimi tifosi del Toronto (ma anche molti napoletani) lo hanno accolto come una star. L’ormai ex capitano del Napoli è stato presentato al locale Cafe Diplomatico, situato proprio nel quartiere Little Italy di Toronto, davanti a una folla di supporter.

Insigne Toronto

Ma quando arriverà l’esordio con la nuova maglia per Insigne? I tifosi canadesi stanno aspettando con ansia questo momento, ma l’allenatore Bob Bradley ha voluto smorzare l’entusiasmo. Il tecnico del Toronto è intervenuto riguardo alla questione esordio di Insigne e ha dichiarato che ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di vederlo in campo. Queste le sue parole.

“Non è ancora chiaro quando inizierà ad allenarsi. In parte si tratta di capire, ovviamente, come si sente. Non so esattamente quanto sia in forma adesso, ci sono state delle comunicazioni ma fin quando non sarà qui, non potremo saperlo. Credo che la prima cosa di cui occuparsi, quando avrà smaltito gli impegni con i media, sarà la valutazione fisica. A quel punto avremo un’idea migliore di come si sente. L’altro discorso è la fine del suo contratto col Napoli. Quindi è possibile che non inizi ad allenarsi fino al primo luglio, ammesso stia bene e sia pronto“.