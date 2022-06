Home » calciomercato napoli » Rinnovo Meret, brusca frenata: c’è un problema per la firma

Il Napoli pare deciso a puntare su Alex Meret come portiere titolare per la prossima stagione. Gli azzurri non hanno ancora trovato l’accordo con David Ospina e, nel tema del ridimensionamento del monte ingaggi, si è voluto puntare tutto sul rinnovo dell’ex portiere di Udinese e SPAL che rientra perfettamente nei parametri del club.

La notizia sul rinnovo di Meret con il Napoli, però, non ha ancora trovato riscontro ufficiale e inizia ad aleggiare l’ombra di qualche dubbio sulla reale fattibilità della trattativa.

Meret Napoli (Getty Images)

Napoli, rinnovo Meret: ci sono delle difficoltà

Il Napoli non ha ancora chiarito chi sarà il portiere titolare della prossima stagione. Rinnoverà e resterà Ospina? O firmerà Meret e sarà lui il numero 1? O andranno via entrambi e ci sarà un volto nuovo tra i pali. Ancora tutto in alto mare, niente di deciso.

Intanto pare esserci stata una brusca frenata nell’accordo tra il Napoli e gli agenti di Alex Meret per il rinnovo. A riferirlo è il giornalista esperto di mercato, Paolo Bargiggia che sul suo profilo Twitter ha parlato di difficoltà nella conclusione della trattativa.

“Sta nascendo qualche criticità tra il Napoli e Meret per il rinnovo del contratto: più che sullo stipendio, sui bonus e sulla commissione dell’agente. Per questo i tempi si stanno allungando“.

Problemi, dunque, legati all’aspetto economico da corrispondere all’agenzia dei Pastorello, più che su accordi economici e tattici con il portiere.