Senesi il post Koulibaly: l’intermediario esce allo scoperto

Continua ad essere un problema per il Napoli quello relativo a Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese ha il contratto in scadenza nel 2023 e al momento esiste ancora distanza riguardo al rinnovo. Così, nel caso in cui arrivi l’offerta giusta, il Napoli potrebbe scegliere di privarsi di lui già quest’estate per poter monetizzare dalla sua cessione.

Un possibile nome per sostituire un eventuale partenza di Koulibaly è quello di Marcos Senesi, difensore argentino del Feyenoord. Il difensore, in Olanda dal 2019, è un profilo da sempre apprezzatissimo al ds Giuntoli, che lo ha sondato anche nelle scorse sessioni di mercato, e viene da un’ottima stagione, con l’esaltante cammino della sua squadra in Conference League chiusa nella finale persa contro la Roma.

Napoli su Senesi? L’intermediario: “Solo in un caso”

A parlare del futuro di Senesi è stato Fabio Parisi, intermediario di mercato molto vicino al giocatore argentin, nel corso del suo intervento alla trasmissione Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Egli ha detto la sua riguardo alla vicenda Koulibaly per poi rispondere riguardo ad un possibile arrivo di Senesi a Napoli come suo sostituto.

Koulibaly via e Senesi come sostituto? “Dipende dalle offerte che arriveranno al Napoli: se arriva quella giusta, De Laurentiis la accetterà. Altrimenti resterà in azzurro fino alla scadenza. Direi che Senesi può essere il sostituto ideale. È forte, è stato monitorato anche se non credo sia l’unico nome in lista. Il Napoli comunque lo conosce, è giovane, argentino dal passaporto comunitario, anche se le botteghe olandesi sono un po’ care”.