Il Napoli vuole confermare Koulibaly: cifre e dettagli del rinnovo! C’è una novità sulla Juventus

A “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato. Ecco quanto evidenziato.

Bargiggia affronta la situazione Koulibaly: mister e presidente sono scesi direttamente in campo per comunicare il ruolo di protagonista del difensore e l’importanza del rinnovo in questo momento: “Luciano (Spalletti, ndr) si sta sbilanciando tanto per mantenere Koulibaly, ma lo stesso anche De Laurentiis, il quale avrebbe proposto un importante rinnovo al senegalese. Se Koulibaly non accetterà una proposta di rinnovo e non arriverà una buona offerta, resterà in scadenza. De Laurentiis, tuttavia, è disposto a trattare un rinnovo con le stesse cifre attuali per Koulibaly, 5 milioni più 1 di bonus con tre anni di contratto ed uno di opzione. Questa proposta non ancora arrivata formalmente, ma anche perché siamo ancora ai giochi iniziali“.

FOTO: Getty – Koulibaly Napoli

Secondo alcune indiscrezioni la Juventus, e non solo, avrebbero puntato il senegalese: “È vero che la Juve cerca un difensore, ma non ha la disponibilità economica per sborsare 40 milioni ed ingaggiare il senegalese. Kalidou è anche nel mirino del Barcellona.

FOTO: Getty – Fabian Ruiz Napoli

Destino simile, afferma il giornalista, avrà Fabian Ruiz che ha rifiutato il rinnovo della società azzurra, rischiando di rimanere ai margini del progetto se De Laurentiis non riceverà un’offerta adeguata: “Sono sulla stessa lunghezza d’onda anche per la questione Fabian Ruiz, che sarà messo ai margini se resterà in Campania: Spalletti, infatti, ha accettato la proposta societaria circa la questione legata allo spagnolo. Se resta Fabian, naturalmente non arriverà nessun centrocampista; se, invece, dovesse dire addio, allora ci sarà un innesto a centrocampo”.

Al termine dell’intervista Bargiggia tocca anche l’argomento Anguissa, smontando il caso: È una notizia poco veritiera, anche se è una dinamica che non conosco. Non mi risulta.”

Chiara Villani