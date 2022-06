Addio sempre più probabile: notizia sul futuro di Mertens

L’avventura di Dries Mertens al Napoli sembra giungere sempre più verso la fine. La distanza tra l’entourage del belga e la società pare essere diventata incolmabile e l’addio del centravanti al momento potrebbe concretizzarsi da un momento all’altro.

Dries Mertens (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il rapporto che lega Dries Mertens alla città di Napoli è più che speciale ma, ad oggi, nonostante l‘intenzione reciproca, sia della società che del calciatore, di proseguire insieme, le strade sono tutt’altro che vicine. Le richieste economiche delle parti viaggiano su due binari separati e ci sono poche chances perché l’accordo possa essere raggiunto.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, la situazione del calciatore belga è abbastanza complessa. Al momento la distanza tra le parti resta e il livello dei rapporti tra le parti è ai minimi storici. Come lasciano intuire le modalità di comunicazione adottate dal Napoli e da Mertens: è di due settimane fa la lettera inviata al Napoli dall’avvocato che cura gli interessi dell’attaccante belga. Le cifre richieste però sono state bocciate dalla società.

Per il momento, il futuro di Dries Mertens é ancora in bilico e il Napoli sta valutando diverse alternative qualora non si concretizzasse l’accordo per il rinnovo del centravanti.

Mattia Maietta