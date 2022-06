Mertens lascia il Napoli: avanza un’ipotesi clamorosa

Dries Mertens e il Napoli vivono su un filo sottilissimo che è anche in bilico. Le possibilità che il rapporto crolli a picco verso l’addio sono ormai molto alte ma, ovviamente, bisognerà attendere le prossime due settimane per venire ufficialmente a capo della situazione.

Aurelio De Laurentiis vorrebbe trattenere Dries Mertens che, a sua volta, vorrebbe restare al Napoli. Ma non c’è accordo economico: domanda e offerta sono troppo distanti per dirsi ancora sì e allora l’addio sembra l’unica strada percorribile, dopo 9 anni vissuti fianco a fianco, fino alla vetta della storia del club.

Mertens Napoli (Getty Images)

Napoli, addio Mertens: c’è l’Anversa

Il futuro di Dries Mertens potrebbe essere lì dove è iniziato tutto: in Belgio. Sulle sue tracce c’è il forte interesse dell’Anversa che sta provando a convincere ‘Ciro’ ad accettare la destinazione e tornare a casa. Nell’altra casa, insieme a Napoli.

Secondo quanto riferito da Rai Sport, Mark van Bommel, attuale allenatore dell’Anversa ed ex compagno di Mertens al PSV, si sarebbe messo in contatto con Dries per provare a convincerlo. In caso di mancato rinnovo con il Napoli, l’idea di tornare verso casa potrebbe stuzzicare il bomber azzurro che nei prossimi giorni prenderà una scelta definitiva su ciò che sarà.