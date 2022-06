Un club insidia il Napoli per Deulofeu: c’è una preferenza dello spagnolo

Gerard Deulofeu é il nome più caldo di questo inizio di calciomercato del Napoli. La trattativa per l’attaccante spagnolo va avanti da varie settimane, ma dalla Spagna su di lui c’è anche la Real Sociedad che sta tentando di mettere a segno il colpo.

Deulofeu gol Sassuolo (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Il futuro di Gerard Deulofeu tiene tutti con il fiato sospeso. Negli ultimi giorni sembrava che l’affare fosse vicino alla chiusura con l’assottigliamento delle differenze riguardanti l’aspetto economico, ma poi sarebbe arrivata la frenata di Spalletti a raffreddare nuovamente la trattativa. Il centravanti spagnolo però, é molto gettonato e gli apprezzamenti da parte di club europei non mancano. In particolare, secondo Mundo Deportivo la Real Sociedad non avrebbe ancora mollato la presa e, dietro le quinte, ci sarebbe ad aspettare anche il Villarreal. L’interessamento del club basco al momento sembra essere quello più concreto tra i due ed inoltre ci sono già stati scambi di informazioni con i friulani. Nonostante ciò, Deulofeu vorrebbe comunque aspettare il Napoli che al momento pare essere la destinazione preferita dall’ex Milan e Barcellona

Mattia Maietta