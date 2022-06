Trattativa Deulofeu-Napoli in frenata: la richiesta di Spalletti

In caso di addio, sempre più concreto, di Dries Mertens, il Napoli ha preso in considerazione diverse alternative al belga. Prima su tutte in questo momento è Gerard Deulofeu, attaccante spagnolo che con la maglia dell’Udinese nello scorso campionato ha realizzato 13 reti e 5 assist. Il suo nome è sul taccuino di Giuntoli da un po’ e c’è già stato un contatto tra De Laurentiis e Pozzo per limare le ultime differenze sull’accordo.

Gerard Deulofeu Napoli (Getty Images)

L’edizione odierna di Repubblica, però, parla di una frenata nella trattativa, dettata soprattutto dalle richieste del tecnico Luciano Spalletti, a cui il presidente del Napoli sembra prestare attenzione. Secondo quanto riportato dal quotidiano, Deulofeu non sarebbe il profilo migliore per le caratteristiche che l’allenatore di Certaldo sta cercando.

Spalletti, infatti, preferirebbe un trequartista di ruolo, che possa servire Osimhen e lanciarlo verso la porta. L’attaccante spagnolo potrebbe avere qualche difficoltà ad inserirsi in questo gioco e quindi potrebbe non essere la scelta più saggia a cui guardare. Non è detto, quindi, che il Napoli sia convinto nell’acquistare Gerard Deulofeu e non si esclude la possibilità di guardare ad altri profili più consoni alle richieste del tecnico.