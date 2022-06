De Maggio rivela: “Napoli pronto ad offrire 40 milioni per due giocatori!”

La dirigenza del Napoli è pienamente concentrata sul calciomercato. In questo momento l’obiettivo di Cristiano Giuntoli è individuare i giusti tasselli da mettere a disposizione di mister Luciano Spalletti, per continuare ad avere una formazione in grado di lottare per i vertici della classifica di Serie A.

Le ultime indiscrezioni riferiscono di un Napoli particolarmente interessato a due gioielli del Verona: Giovanni Simeone e Antonin Barak. In tal senso a fornire aggiornamenti è stato il giornalista Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”. Ecco quanto evidenziato: “Il Napoli potrebbe presentarsi dal Verona con 40 milioni di euro per prendere Simeone e Barak, sono questi i colpi individuati per provare a restare competitivi e lottare per lo scudetto“.

FOTO: Getty – Hellas Verona

Simeone potrebbe completare l’attacco con Osimhen, qualora lo stesso Petagna dovesse lasciare il Napoli. Barak invece potrebbe essere acquistato per rafforzare il centrocampo, soprattutto qualora Fabian Ruiz dovesse lasciare la squadra partenopea, attirato dalla sirene del calciomercato all’estero.