“Accadrà sicuramente”: la notizia da Verona su Barak e Simeone

Giovanni Simeone e Antonin Barak sono stati protagonisti indiscussi nell’ultima stagione con la maglia dell’Hellas Verona.

L’attaccante ha viaggiato su numeri molto importanti per tutto l’arco del campionato, mettendo a segno 17 gol e fornendo 6 assist in 36 gare disputate.

Il trequartista, se possibile, ha forse fatto anche meglio (tenendo conto della posizione in campo più arretrata e di una quantità maggiore di partite saltate). Con 11 reti e 4 assist è indelebile anche la sua firma sul nono posto dell’Hellas.

FOTO: Getty – Barak Hellas Verona

L’edizione odierna di Il Corriere di Verona, tuttavia, pare essere certo sul futuro di entrambi gli assi scaligeri: partiranno sicuramente.

I gialloblù hanno riscattato Simeone dal Cagliari per 10,5 milioni di euro e, ora, servirà praticamente il doppio per strapparlo all’Hellas (20 milioni). L’argentino è un obiettivo di molti club – in Serie A ma non solo – e anche il Napoli può essere una valida opzione.

Serviranno 20 milioni anche per poter acquistare Antonin Barak, che il club di De Laurentiis segue attentamente da diverso tempo.