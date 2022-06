Niente Napoli, novità Vicario: confermato l’interesse di un’altra big di Serie A

Valter De Maggio, noto giornalista e conduttore radiofonico, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” per rivelare delle interessanti indiscrezioni di calciomercato. In particolare, si è soffermato su Guglielmo Vicario e le voci che lo vedrebbero vicino al Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

Calciomercato Napoli, Vicario (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Napoli-Vicario, la pista si raffredda?

“Ci arrivano delle notizie molto interessanti. Tra oggi e domani, l’Empoli ufficializzerà il riscatto di Guglielmo Vicario. La novità che ci arriva è che la società non avrebbe intenzione di cederlo, bensì di blindarlo per il futuro”.

“Vicario potrebbe restare un altro anno ad Empoli e poi andare all’Inter per sostituire Handanovic. C’è un timido interesse della Lazio, ma nel frattempo l’Empoli eserciterà il riscatto dal Cagliari – fissato a 10 milioni di euro – e salvo clamorose offerte, non adrà via”.

Come già rivelato da SpazioNapoli circa un mese fa, per Guglielmo Vicario si sono mosse diverse big di Serie A. I contatti con i nerazzurri risalgono a due/tre mesi fa, quando Marotta e Ausilio avranno sicuramente avuto già modo di apprezzare la crescita dell’estremo difensore dell’Empoli. Va detto che i meneghini hanno già confermato l’acquisto di Onana, che arriverà a parametro zero dall’Ajax.

Si prospetta un futuro roseo per Guglielmo Vicario, che quest’anno si è definitivamente consacrato come uno dei portieri più affidabili della Serie A.