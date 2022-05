VICARIO NAPOLI – Con il terzo posto ormai messo in cassaforte, in casa Napoli è arrivato il momento di iniziare a programmare il futuro, cosa che nel calcio fa spesso rima con calciomercato. Uno dei nodi da sciogliere dal club partenopeo è quello relativo ai portieri.

Ospina è in scadenza di contratto: la società proverà a trattenere il colombiano su suggerimento di Spalletti, ma potrebbe essere comunque tardi visto l’interesse di varie squadre. Per Meret il discorso è stato già definito: nell’incontro avvenuto tra l’agente Federico Pastorello e Cristiano Giuntoli, il procuratore del portiere ha ribadito che la volontà sarebbe restare in azzurro, ma con la certezza di avere il posto da titolare e rinnovando il contratto in scadenza a giugno 2023.

News di calciomercato Napoli: c’è l’interesse per Vicario dell’Empoli

Il Napoli sta riflettendo sul da farsi, ma intanto inizia a guardarsi anche intorno. Infatti, secondo quanto raccolto in esclusiva da SpazioNapoli, negli scorsi giorni c’è stato un contatto esplorativo tra il d.s. Cristiano Giuntoli e Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli in prestito dal Cagliari. Una telefonata in cui il dirigente partenopeo ha espresso il proprio gradimento al calciatore nel vederlo in futuro in maglia azzurra.

Vicario, classe ’96, è stato tra i migliori portieri del campionato, dimostrando qualità eccezionali. Lo stesso calciatore è consapevole di essere arrivato al bivio della carriera e si sente pronto per il salto in una grande squadra. Sulle sue tracce però non c’è solo il Napoli. Anzi, possiamo dire che il club in pole position per il suo acquisto ad oggi è la Fiorentina, che ha mosso i passi maggiori per averlo in squadra la prossima stagione. Va però specificato che l’affare non è concluso come sta circolando in queste ore.

FOTO: Getty – Guglielmo Vicario Empoli

Fiorentina in pole, ma ci sono anche Lazio e Inter

Subito dietro i viola, come gradimento, c’è proprio il Napoli che però deve prima risolvere i nodi Ospina e Meret. Su Vicario, come detto, si sono mosse anche altre big di Serie A. In particolare piace alla Lazio e, particolare retroscena, anche all’Inter di Simone Inzaghi. I contatti con i nerazzurri, però, risalgono a un paio di mesi fa, periodo durante il quale Marotta e Ausilio avranno sicuramente avuto modo di apprezzare la crescita dell’estremo difensore dell’Empoli. Va detto che i meneghini hanno già confermato l’acquisto di Onana, che arriverà a parametro zero dall’Ajax.

Vicario sul mercato, stabilito il prezzo: affare da 12-13 milioni di euro

La situazione contrattuale di Vicario è comunque da definire. Il cartellino è ancora di proprietà del Cagliari, ma l’Empoli vanta un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro che – presumibilmente – eserciterà, per poi rivendere subito dopo il giocatore a 12-13 milioni. Qualora l’Empoli dovesse clamorosamente rinunciare al suo acquisto, tornerebbe al Cagliari che però lo rimetterebbe a sua volta sul mercato per la medesima cifra.

Una vera e propria fila di grandi squadre per assicurarsi le prestazioni di Guglielmo Vicario, che quest’anno si è definitivamente consacrato come uno dei portieri più affidabili della Serie A.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Pasquale Giacometti (@Pasquale89G)