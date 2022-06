Caso Anguissa, Napoli infastidito: la “colpa” è di Mourinho!

In queste ore in casa Napoli si sta discutendo del “caso Anguissa“. La notizia lanciata in queste ore dal Corriere dello Sport, riporta di un rapporto incrinato tra il centrocampista riscattato dal Fulham e la società partenopea. Il motivo sarebbe un bonus promesso e non corrisposto al giocatore. Ma non solo, pare che anche altri club si siano interessati ad Anguissa.

In particolare – riferisce il giornalista Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli – la Roma avrebbe messo gli occhi sul camerunese. Ecco quanto evidenziato: “C’è stata una telefonata in prima persona di José Mourinho ad Anguissa per portarlo alla Roma. Questa telefonata ha parecchio infastidito il Napoli che non ha gradito questa intromissione per un suo giocatore“.

FOTO: Getty – Anguissa Napoli

Insomma il Napoli non avrebbe affatto gradito il modus operandi dell’allenatore portoghese, che già lo scorso anno provò ad acquistare Anguissa. La Roma, però, non riuscì a trovare l’accordo con il Fulham, con Cristiano Giuntoli invece abile ad attendere il momento giusto per concludere l’affare.

Ricordiamo che Anguissa pochi giorni fa è stato riscattato in maniera ufficiale dal Napoli per 15 milioni di euro. Quindi qualsiasi squadra avesse intenzione di acquistarlo dovrebbe prima fare i conti con De Laurentiis, che di certo fisserà cifre molto alte per uno dei migliori centrocampisti della scorsa stagione in Serie A.