Addio Ospina, non c’è solo Sirigu: spuntano altri tre nomi per il vice-Meret

David Ospina lascerà quasi sicuramente Napoli. Il portiere colombiano, non avendo trovato l’accordo con la società, avrebbe deciso di non prolungare il contratto che lo lega al club partenopeo.

Come riportato da Il Mattino nella giornata di ieri, Ospina non ha gradito la scelta del club di portarlo in scadenza senza proporre prima un rinnovo. Con ogni probabilità, sarà Alex Meret il nuovo portiere titolare.

Il rinnovo dell’ex portiere dell’Udinese potrebbe essere presentato anche prima del ritiro di Dimaro, con il Napoli disposto ad offrire un prolungamento fino al 2027. C’è bisogno, però, di un secondo portiere d’esperienza da affiancare a Meret.

Calciomercato Napoli, non solo Sirigu per il post-Ospina

Secondo quanto riportato a Radio Kiss Kiss Napoli da Valter De Maggio, noto giornalista, Cristiano Giuntoli avrebbe appuntato sul proprio taccuino una lunga lista di nomi per ricoprire il ruolo. Il primo è quello di Salvatore Sirigu, in scadenza col Genoa.

Ci sarebbero poi altri tre nomi caldi: Pierluigi Gollini dell’Atalanta (che quest’anno ha giocato in prestito al Tottenham), Guglielmo Vicario dell’Empoli e il nazionale svizzero Yann Sommer, attualmente in forza al Borussia Moenchengladbach.