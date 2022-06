Meret titolare del Napoli: niente Sirigu, Auriemma svela il nome nuovo per la porta

Il Napoli dirà addio a David Ospina e punterà su Alex Meret per il futuro. Nei prossimi giorni, il portiere italiano potrebbe rinnovare il suo contratto in azzurro qualora si decidesse definitivamente di salutare il colombiano.

Nelle ultime settimane si è parlato di diversi nomi per la porta: De Laurentiis e Spalletti vogliono un portiere esperto per avere le spalle coperte in caso di assenza di Alex Meret durante la stagione. Il nome più caldo sembrava essere quello di Salvatore Sirigu, in uscita dal Genoa, ma Raffaele Auriemma, a ‘Si Gonfia La Rete‘, ha parlato di un nome nuovo.

Sportiello Napoli (Getty Images)

Calciomercato Napoli: Sportiello nome nuovo per la porta

Il nome nuovo per la porta del Napoli è Marco Sportiello, attuale portiere dell’Atalanta. Secondo quanto riferito da Auriemma, gli azzurri non vogliono affidarsi ad un portiere tanto in là con gli anni e il profilo del classe ’92 potrebbe essere quello giusto per il presente e il futuro.

“Marco Sportiello è un ottimo profilo. Non è anziano ma è esperto abbastanza per essere il sostituto di Meret nel caso in cui il nuovo titolare non fosse a disposizione. Il Napoli non si sbaglia a puntare su di lui. Ha solo 30 anni, ha anche giocato in Champions League con l’Atalanta ed è il portiere perfetto per fare da spalla ad un portiere forte”.