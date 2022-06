Rebus portieri Napoli, c’è la scelta tra Meret e Ospina: pronto secondo di lusso

Il Napoli nel corso della prossima finestra di calciomercato dovrà fare i conti con tante scelte difficili riguardanti la rosa. Tanti calciatori attualmente tesserati rappresentano al momento un grande punto interrogativo per Giuntoli, che deve ora prendere decisioni complicate. Uno dei rebus più difficili da risolvere è quello riguardante il prossimo portiere titolare.

Meret ed Ospina sono entrambi in scadenza, rispettivamente nel 2023 e nel 2022. Per questo motivo la società azzurra deve ora prendere una decisione definitiva e rinnovare solo uno dei due. Da quando è arrivato al Napoli Meret ha sempre avuto fiducia e la promessa di diventare il titolare in maglia azzurra; le prestazioni di Ospina, unite agli infortuni di Meret, hanno però favorito il colombiano, divenuto col tempo il titolare.

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport ci sarebbe la soluzione a questa incognita riguardante i partenopei. Secondo il quotidiano Ospina non rinnoverà, non avendo ancora risposto all’offerta di De Laurentiis. Pertanto Alex Meret firmerà un prolungamento fino al 2027 e diventerà il nuovo numero 1 degli azzurri.

Napoli Sirigu (Getty Images)

Con l’addio di Ospina sarebbe pronto anche l’acquisto del prossimo numero 12. Si tratterebbe di Salvatore Sirigu, portiere di esperienza assoluta. Ex Palermo, Psg e Torino, ha trascorso l’ultima stagione al Genoa. Dopo la retrocessione del Grifone l’estremo difensore accetterebbe di buon grado di ritornare in massima serie con una nuova maglia.