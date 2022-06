Napoli, altro che Sirigu: se parte Ospina arriva un italiano

Il Napoli è anche alle prese con il futuro dei portieri. Chi resta? Chi parte? Ospina ha il contratto in scadenza a giugno e non ha ancora rinnovato a causa della distanza ancora abbastanza importante tra domanda e offerta.

Per Alex Meret, invece, la situazione è diversa: può restare solo in caso di certezza di essere il primo portiere e in quel caso rinnoverà. Altrimenti, in caso di permanenza del colombiano, dirà addio per trovare maggior spazio.

Gollini Napoli (Getty Images)

Napoli, addio Ospina? Vicario o Gollini in pole position

Se il Napoli e David Ospina non troveranno l’accordo per il rinnovo, il Napoli ha in mente di puntare subito su uno tra Vicario e Gollini. A riferirlo è l’edizione odierna de Il Mattino.

Guglielmo Vicario, dopo un’ottima stagione con l’Empoli, tornerà alla base – a Cagliari – e da lì sceglierà la prossima destinazione. I sardi, nonostante la retrocessione in Serie B, chiedono almeno 10 milioni per il classe ’96.

Sulla questione Gollini, invece, ci sarà da ragionare con l’Atalanta. Il Tottenham non lo ha riscattato ma anche a Bergamo è difficile trovare spazio per la presenza di Juan Musso. La Dea lo ha messo in vendita e chiede una cifra vicina ai 15 milioni. Più difficile, in questo caso, immaginare un investimento tanto importante per un portiere destinato a fare il secondo (considerando la permanenza di Meret).