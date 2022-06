Barcellona su Koulibaly? Affare ‘impossibile’, parla il vicepresidente

Il Barcellona è interessato a Kalidou Koulibaly, per questa estate o per la prossima. Il Napoli è, ovviamente, inamovibile sulle cifre da richiedere ai top club per la cessione del difensore senegalese. Ad oggi non c’è accordo per il rinnovo e la possibilità di veder partire il classe ’91 a parametro zero è molto alta.

Napoli Koulibaly Barcellona (Getty Images)

Barcellona su Koulibaly? Romeu: “Siamo sotto di 500 milioni”

Il Barcellona, però, quest’estate difficilmente riuscirà a prendere Koulibaly. Le casse del club catalano sono in crisi e spendere sul mercato sarà pressoché impossibile. A parlare della situazione finanziaria del Barça ci ha pensato il vicepresidente Eduard Romeu ai microfoni di Sport.

“Abbiamo un patrimonio netto negativo per 500 milioni di euro. Se non facessimo nulla, si potrebbero aggiungere a questo altri 150 milioni di perdite. L’ho già detto, abbiamo bisogno di 500 milioni per salvare il Barcellona“.

L’affare Koulibaly, dunque, sembra praticamente impossibile in questa sessione di mercato per il Barcellona. Sul difensore centrale del Napoli c’è anche il forte interesse del Chelsea che pare aver già proposto un ingaggio da top player.