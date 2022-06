Il Chelsea si muove per Koulibaly: proposto ingaggio da capogiro

Kalidou Koulibaly e il Napoli non sembrano vicini a trovare un accordo per il rinnovo, anzi. Il contratto del senegalese, com’è noto, scade a giugno 2023, e al momento sembrano ridotte al lumicino le speranze di vederlo in azzurro anche oltre questa data.

Le soluzioni sono allora due: la cessione immediata, già in questa sessione di mercato, oppure la permanenza di un altro anno e l’addio a parametro zero la prossima estate.

Le pretendenti per il numero 26 di certo non mancano, con il Barcellona sempre in prima linea che, tuttavia, deve fronteggiare diversi problemi economici, e il PSG alla finestra.

FOTO: Getty – Koulibaly Napoli

Secondo La Gazzetta dello Sport, un’altra squadra potrebbe però accaparrarsi Koulibaly. Si tratta del Chelsea, che pare abbia proposto al giocatore un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione.

Cifre, queste, chiaramente insostenibili e irraggiungibili per il Napoli, che a meno di un clamoroso dietrofront del giocatore sarà costretto a lasciarlo partire.

Intanto il senegalese, dal ritiro della sua Nazionale, qualche giorno fa ha dichiarato di non avere certezze sul proprio futuro. Una vicenda che senz’altro si arricchirà di nuovi sviluppi.