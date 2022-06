FOTO – DAZN aumenta i prezzi: ‘rivolta’ social dei tifosi, è polemica

DAZN ha annunciato un drastico aumento dei prezzi rispetto alla scorsa stagione. La piattaforma che permette ai tifosi di guardare le partite di Serie A in tv ha deciso di cambiare radicalmente la politica di fruizione dei propri servizi.

Già lo scorso anno si erano avvicendate diverse polemiche sulla doppia utenza, l’azienda DAZN ha deciso di diventare molto più rigida sugli eventi sportivi. I prezzi sono aumentati di 10€/mese rispetto alla scorsa stagione:

29,99€/mese per la visione su un solo dispositivo per volta o due (ma nella stessa casa).

per la visione su un solo dispositivo per volta o due (ma nella stessa casa). 39,99 €/mese visione ‘Premium’ su due dispositivi che non si trovino nella stessa rete domestica.

DAZN Diletta Leotta (Getty Images)

#DAZNout in tendenza su Twitter: tifosi in rivolta

La nuova politica dei prezzi di DAZN non ha reso felici i tifosi già abbonati e coloro che pensavano di abbonarsi alla tv digitale. Sui social, e in particolare su Twitter, tanti tifosi hanno polemizzato contro i nuovi prezzi, facendo arrivare l’hashtag #DAZNout in tendenza.

Molti tifosi chiedono alla piattaforma digitale di cambiare i prezzi e in moltissimi hanno ‘minacciato’ di disdire i propri abbonamenti o di non sottoscriverne di nuovi.