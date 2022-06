Fissato il prezzo di Osimhen: un top club europeo abbandona la pista

Victor Osimhen, con i suoi 18 gol stagionali, é più di un desiderio di mercato per molti top club europei. Gli ultimi a contattare il Napoli erano stati i tedeschi del Bayern Monaco, ma secondo quanto riportato da “Il Mattino”, i bavaresi si sarebbero defilati dalla trattativa.

Osimhen Verona Napoli(Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Il nome di Victor Osimhen é un po’ il desiderio di tante squadre europee, ma il Napoli vuole fare di tutto per trattenerlo. Il prezzo fissato per la vendita dell’attaccante nigeriano si aggira intorno alla cifra di 100/110 milioni di euro, cifra che il club bavarese avrebbe ritenuto troppo alta per l’acquisto del sostituto del partente Robert Lewandowski che lascerà il Bayern Monaco. Il club partenopeo deve ora riguardarsi dai club inglesi; Arsenal, Manchester United e gli sceicchi del Newcastle potrebbero provarci ancora.

Il Napoli non vorrebbe privarsi del suo gioiello nigeriano, tutto dipenderà da quale squadra è disposta a cacciare le cifre richieste dagli azzurri.