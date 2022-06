L’ex ct del Belgio: “Mertens è un monumento. Futuro? Ho una speranza”

Dries Mertens è al centro di numerose voci sul suo futuro. Tra 25 giorni sarà svincolato: senza rinnovo dirà addio al Napoli e potrà cercare una nuova sistemazione, ovunque preferirà. Ci sono già diverse squadre interessate al belga, dalla Lazio al Botafogo, in tutto il mondo e la decisione finale spetterà solo al miglior marcatore della storia del Napoli.

L’ex commissario tecnico del Belgio, Georges Leekens ai microfoni de Il Mattino ha parlato del futuro di Dries Mertens: “A Napoli è un idolo, non sarà Maradona ma… Sicuramente è un monumento! È un calciatore dalla statura piccola ma dall’enorme rendimento. Non sono sorpreso dal fatto che sia tanto amato, è un ragazzo d’oro, gli vogliono bene tutti. Anche in Belgio è uno dei più amati dai tifosi”.

Mertens (Getty Images)

Leekens consiglia Mertens: “Meglio rinnovare con il Napoli”

Il rinnovo di Dries Mertens tiene in ansia anche l’ex ct del Belgio, Leekens che ha consigliato all’attaccante belga di restare ancora in azzurro perché ha ancora tutte le qualità per fare la differenza.

Cosa spera accada nel futuro di Mertens? “Spero vivamente che rinnovi con il Napoli. Anche due anni fa la situazione era in bilico e poi si risolse con il rinnovo. Dries ha dato molto a Napoli e ricevuto tanto. Può ancora essere protagonista. Ha solo 35 anni, non ha avuto infortuni gravi e si prende molto cura di sé”.