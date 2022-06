Futuro Mertens: addio Napoli? Spunta una pretendente sudamericana

Il futuro di Dries Mertens al Napoli è più incerto che mai. Nonostante l’ottima stagione e il ruolo centrale nello spogliatoio azzurro, il contratto in scadenza nel 2022 potrebbe non essere rinnovato per il bomber belga. Aurelio De Laurentiis ha annunciato di aver già sottoposto a ‘Ciro’ un nuovo contratto e sarà lui a decidere se restare o meno.

Napoli Mertens (Getty Images)

Mertens-Napoli: spunta il Botafogo

Nelle ultime settimane la squadra più vicina a Dries Mertens, in caso di addio al Napoli, è sembrata essere la Lazio di Maurizio Sarri. L’ex tecnico azzurra apprezza moltissimo il belga e sarebbe felice di riabbracciarlo nella sua avventura romana per creare la coppia dei ‘Ciro‘ in attacco.

Ma secondo quanto riferito dal quotidiano brasiliano O Dia, il Botafogo ha intenzione di mettere sul piatto un’offerta molto importante per Dries Mertens. Il nuovo proprietario del club brasiliano, il magnate statunitense John Textor, ha deciso di provare a regalare ai suoi nuovi tifosi un colpo eccezionale in attacco.7

Tutto, però, dipenderà dalla trattatica con Zahavi, ex attaccante del Palermo che ha appena detto addio al PSV Eindhoven e primo, vero, obiettivo del club bianconero.