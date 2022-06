Ospina o Meret via, idea del Napoli: fissato il budget per il nuovo portiere

Arrivano interessanti notizie di calciomercato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonica ufficiale della SSC Napoli. Secondo quanto riportato da Valter De Maggio, conduttore della trasmissione “Radio Goal”, nella prossima sessione di calciomercato il Napoli punterà solo su portieri ingaggiabili a parametro zero.

Se non dovesse rinnovare David Ospina, infatti, il Napoli opererà quanto prima sul mercato per sostituirlo degnamente e dare manforte ad Alex Meret. Il futuro dell’estremo difensore colombiano pare sempre più lontano dalla maglia azzurra e il club di De Laurentiis è già al lavoro per cercare un rimpiazzo. Lo stesso Meret potrebbe partire nel caso in cui non gli venisse garantito il posto da titolare.

Sirigu, Genoa (Photo by Getty Images)

Se sia Ospina che Meret lasceranno Napoli, verranno comunque presi portieri gratuitamente, quindi senza contratto. Lo stesso Aurelio De Laurentiis lo aveva lasciato intuire durante la conferenza stampa dello scorso lunedì:

“Vecino e Cavani? Non ho avuto nessun contatto. Un conto è prendere un giocatore di 34/35 anni in porta, un conto è in un altro ruolo.”

Tra i papabili c’è Salvatore Sirigu, esperto interprete del ruolo che che si svincolerà dal Genoa. Classe 1987, Sirigu con la sua esperienza potrebbe rappresentare il perfetto dodicesimo per il Napoli. Questa stagione l’ex Torino ha dimostrato di essere ancora affidabile ed ha tenuto in piedi più volte un Grifone allo sbando. Resta ancora da capire quale sarebbe l’altro portiere che potrebbe affiancarlo in qualità di titolare.