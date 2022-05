De Laurentiis in conferenza: “Questa è la verità su Cavani!”

Anche quest’anno, per preparare al meglio la prossima stagione, il Napoli effettuerà due ritiri estivi. Nella giornata di oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del secondo ritiro azzurro, quello di Castel di Sangro.

Tra i tanti temi trattati, il presidente De Laurentiis ha parlato anche di mercato e ha spiegato meglio la situazione relativa a Edinson Cavani. Il centravanti uruguaiano ha detto addio al Manchester United ed è ora alla ricerca di una nuova squadra. Nei giorni scorsi si era parlato anche di un interessamento della Salernitnana smentito poi dal fratello del Matador

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Cavani? Non ho avuto nessun contatto. Un conto è prendere un giocatore di 34/35 anni in porta, un conto è in un altro ruolo. Bisogna mettersi in testa che se la gente non gioca, anche se è dolce, simpatica, carica e ama il territorio, ti creerà sempre problemi negli spogliatoi. Quindi bisogna essere attenti nelle scelte perché oggigiorno basta una mosca che si trasforma in moscone per fare il patatrac”.