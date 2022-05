Il giornalista Carlo Alvino, nel corso della trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla conferenza stampa odierna che ha visto protagonisti, tra gli altri, il presidente Aurelio De Laurentiis.

Diversi i temi affrontati dal patron azzurro: a partire dal ritiro di Dimaro, passando per le ultime su Dries Mertens, Mathias Olivera e l’annuncio sul riscatto di Frank Zambo Anguissa.

“Era impensabile un suo non riscatto”, ha dichiarato a proposito di quest’ultimo Alvino nel corso del suo intervento. “Oggi ha un costo almeno doppio rispetto a quello che pagherà il Napoli (15 milioni ndr), bisogna fare i complimenti al ds Giuntoli. Ha aspettato gli ultimi istanti di mercato per portarlo a Napoli a una cifra irrisoria per il prestito e stappare il diritto di riscatto dal Fulham“.

Le dichiarazioni su Mertens e Olivera

Il giornalista si è soffermato sulle parole di De Laurentiis circa Mertens e Olivera. “Conoscendo il presidente, le sue parole sono un modo per mettere fretta a Dries e chiudere questo accordo quanto prima“, sostiene Alvino.

Dries Mertens (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Su Olivera: “De Laurentiis ha detto la verità: lui e il presidente del Getafe sono spigolosi e stanno un po’ facendo il gioco delle parti. Col giocatore c’è l’accordo totale mentre tra i club manca, perché c’è il discorso della clausola rescissoria spuntata fuori dopo. De Laurentiis non ama continuare le trattative dopo la stretta di mano e non ha gradito che il presidente del Getafe ha cambiato le carte in tavola“.

Infine, aggiunge: “Con l’addio di Ghoulam il Napoli deve obbligatoriamente un terzino sinistro e lo deve comprare anche bravo”.