Futuro Ghoulam: l’accelerata di una big di Serie A per averlo, la notizia!

Si è parlato di addio al calcio e di ritiro, ma a quanto pare Fauzi Ghoulam non ha ancora preso una chiara decisione sul proprio futuro. Dopo un lungo periodo al Napoli, le strade si separeranno inevitabilmente al termine di questa stagione e l’algerino è pronto a fare le sue valutazioni.

Ghoulam Napoli (Getty Images)

Gli ultimi anni a Napoli non sono stati facili per il terzino, soprattutto a causa dei numerosi infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo, senza mai vederlo a pieno nella sua forma migliore. Nonostante ciò, Ghoulam è sempre stato un elemento fondamentale della squadra, ma con il contratto in scadenza, non vi sono margini per il rinnovo.

Secondo quanto riportato dal portale di TuttoMercatoWeb, la Lazio di Maurizio Sarri è interessata al giocatore ed anzi starebbe accelerando le trattative per raggiungere un accordo il prima possibile.