Calciomercato Napoli, niente rinnovo per Fabian Ruiz: tre club interessati all’acquisto

È tempo di rinnovi in casa Napoli. Non solo per i giocatori con contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ma anche per quelli a cui scadrà nel 2023. Tra questi, il nome che spicca è quella del centrocampista Fabian Ruiz.

Arrivato all’ombra del Vesuvio nell’estate del 2018, pagando la clausola rescissoria da 30 milioni al Betis, lo spagnolo ha messo in mostra le sue qualità, seppur in maniera altalenante, fin da subito. Intanto sul suo futuro arrivano importanti novità.

Infatti, secondo quanto raccolto da SpazioNapoli, negli scorsi giorni a Castel Volturno ci sono stati incontri con i rappresentati e gli entourage di Mertens, Ospina e proprio Fabian Ruiz. Per quanto riguarda quest’ultimo, la società partenopea sarebbe interessata ad intavolare una trattativa per il rinnovo, volontà però non ricambiata dal centrocampista e dal suo entourage.

De Laurentiis e Giuntoli non vogliono certo farsi trovare impreparati, memori sia della situazione Insigne, sia di tutti i parametri zero che stanno smuovendo il mercato europeo negli ultimi anni. Per questo cercheranno di venderlo al miglior offerente, senza sconti, per poi cercare di reinvestire tutto sul mercato.

I maggiori estimatori sono Arsenal e Newcastle dalla Premier League, con i Magpies che già lo avevano cercato in questo mercato di gennaio. Dalla Spagna filtra invece un forte interesse del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che già lo aveva allenato nella sua esperienza a Napoli. I Blancos erano inoltre il club che più lo aveva cercato nell’estate in cui poi firmò con i partenopei, e si era anche mostrato interessato, a intervalli, durante questi suoi 4 anni di permanenza in Italia.

