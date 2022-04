Rinnovi Napoli: due giocatori andranno via, piccola speranza per Mertens. I dettagli

La prossima sessione di calciomercato si prospetta particolarmente intensa per il Napoli. Il d.s. Cristiano Giuntoli sarà alle prese con molteplici situazioni da risolvere, in primis quelle relative ai rinnovi dei contratti dei calciatori in scadenza e quelli con scadenza a giugno 2023.

Sicuri gli addii di Malcuit e Ghoulam, ma tra i giocatori in scadenza di contratto restano in dubbio le posizioni di David Ospina e Dries Mertens; mentre tra i calciatori in scadenza nel 2023 va chiarita la posizione di Fabian Ruiz. Proprio in tal senso, secondo quanto appreso dalla redazione di SpazioNapoli, in settimana ci sono stati vari incontri con gli agenti e gli entourage dei tre giocatori menzionati.

Rinnovi Napoli, poche speranze per Ospina

Le posizioni appaiono abbastanza chiare. Per Ospina sembra non ci siano margini per prolungare il contratto: il portiere colombiano ha tanti estimatori pronti ad approfittare del contratto in scadenza, ma soprattutto l’intenzione del Napoli sarebbe quella di puntare su Alex Meret, considerato il futuro della porta azzurra.

Fabian Ruiz sul mercato: tre club interessati

Abbastanza delineata anche la posizione di Fabian Ruiz: lo spagnolo è di fatti sul mercato. Ad oggi non è stata manifestata l’intenzione di prolungare l’accordo, che il Napoli invece vorrebbe firmare. Lo spagnolo ha tanti estimatori, tra cui Newcastle, Arsenal e soprattutto Real Madrid, dove ritroverebbe Carlo Ancelotti. De Laurentiis non farà sconti e lo cederà al miglior offerente, reinvestendo poi il ricavato della sua cessione su un sostituto all’altezza.

Calciomercato Napoli, piccole speranze per il rinnovo di Mertens

Infine la situazione più spinosa, quella legata al contratto di Dries Mertens. Fino a pochi giorni fa sembrava assolutamente impossibile che il belga potesse rinnovare il contratto con il Napoli. Nelle ultime ore, invece, qualche piccolo spiraglio per continuare l’avventura insieme pare si sia aperto. Le speranze, ad oggi, restano poche, ma se Mertens dovesse accettare il prolungamento per un solo anno a poco più di 1 milione di euro più bonus, allora le porte della permanenza in azzurro potrebbero spalancarsi.

