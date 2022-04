Atalanta-Napoli, messaggio raccapricciante per i tifosi azzurri (FOTO)

Atalanta-Napoli è stata la partita che ha permesso agli azzurri di proseguire la loro marcia verso il sogno scudetto, ma non solo.

Nel post partita, i tifosi atalantini sono stati protagonisti di alcuni messaggi vergognosi nei confronti di Kalidou Koulibaly ai quali sono seguite le scuse di Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo.

BERGAMO, ITALY – APRIL 03: Luis Muriel of Atalanta BC is challenged by Kalidou Koulibaly of SSC Napoli during the Serie A match between Atalanta BC and SSC Napoli at Gewiss Stadium on April 03, 2022 in Bergamo, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Questo non è stato, però, l’unico episodio che ha visto i tifosi nerazzurri protagonisti in negativo; in queste ore sta facendo il giro dei social l’immagine di un cartello di “benvenuto” esposto dai tifosi bergamaschi nei confronti del popolo napoletano.

L’immagine è stata ripresa dalla pagina Twitter Participio Partenopeo mostra un cartello che recita: “Di accogliervi in Italia oggi sono fiero. Benvenuti colerosi dal continente nero”.

Si tratta dell’ennesimo episodio di razzismo ai margini del mondo calcistico e queste vicende non hanno niente a che fare con questo sport.

Di seguito il tweet:

Anacronistici i loro insulti, preistorici come la loro indole.

Mossi dall'ignoranza.

Dalla rabbia e dall'invidia verso coloro che, nonostante i problemi e la minor opulenza, riescono a godersi la vita esaltandosi in ogni ambito.

Non è solo calcistica la differenza, dopotutto, pic.twitter.com/PhRxqYLDBi — Participio Partenopeo 🌋🇵🇸 (@ParticipioPart) April 3, 2022