Atalanta-Napoli, vergogna a Bergamo: gravissima offesa a Koulibaly (VIDEO)

Il Napoli ha battuto l’Atalanta per 3-1 al Gewiss Stadium, giocando una partita da grande squadra e riuscendo momentaneamente ad agganciare il Milan al primo posto. Insigne, Mertens ed Elmas regalano ai tifosi azzurri una grande gioia e mettono pressione ai rossoneri, impegnati domani sera.

Nel post partita, però, ancora una volta c’è una nota stonata dagli spalti. Come spesso accaduto, Kalidou Koulibaly è stato vittima di un episodio razzista molto molto grave. Mentre infatti i calciatori rientravano negli spogliatoi un tifoso nerazzurro si è rivolto al fenomeno azzurro con epiteti ingiuriosi e vergognosi.

BERGAMO, ITALY – APRIL 03: Luis Muriel of Atalanta BC is challenged by Kalidou Koulibaly of SSC Napoli during the Serie A match between Atalanta BC and SSC Napoli at Gewiss Stadium on April 03, 2022 in Bergamo, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

“Bastardo! N***o di m***a!” sono le offese recapitate al numero 26 partenopeo. A riportarlo è Carlo Alvino, con un video sul proprio profilo Twitter, invocando l’intervento della Procura Federale. A margine di una sfida così importante e così corretta in campo, il tifo italiano riesce ancora una volta a lasciare tutti senza parole, in negativo. Di seguito il Tweet di Alvino.

A Bergamo l’ennesimo episodio di razzismo nei confronti ti di @kkoulibaly26 … la Procura Federale della @FIGC interviene? pic.twitter.com/6hfZd5Ayn0 — Carlo Alvino (@Carloalvino) April 3, 2022