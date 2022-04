Razzismo contro Koulibaly, arrivano le scuse dal sindaco di Bergamo

Il Napoli ha trionfato per 3-1 sull’ostico campo dell’Atalanta. Questa vittoria permette agli azzurri di rilanciarsi in chiave scudetto e almeno per una notte sono primi in classifica a pari punti con il Milan. La vittoria è arrivata attraverso una grande prestazione e i gol di Insigne, Politano e Elmas.

BERGAMO, ITALY – APRIL 03: Matteo Politano (C) of SSC Napoli celebrates his goal with his team-mates during the Serie A match between Atalanta BC and SSC Napoli at Gewiss Stadium on April 03, 2022 in Bergamo, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Nel post partita, ancora una volta, Kalidou Koulibaly è stato bersaglio di insulti razzisti da parte dei tifosi nerazzurri. L’episodio sgradevole è stato documentato anche da un video e a tal proposito ha si è espresso anche il Sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.

Il primo cittadino, attraverso il suo profilo Twitter si è scusato a nome dei bergamaschi per questo episodio.

Di seguito il tweet:

“Che vergogna gli insulti razzisti di alcuni tifosi dell’Atalanta oggi allo stadio. I pochi che hanno urlato non ci rappresentano, ma riescono a farci fare una pessima figura. Le scuse mie e dei bergamaschi sani agli amici del @sscnapoli“.

