Atalanta-Napoli, i convocati di Spalletti: una sorpresa in attacco

Il Napoli è pronto a volare a Bergamo per la sfida delicatissima contro l’Atalanta che può dire moltissimo sulle possibilità Scudetto degli azzurri di Luciano Spalletti.

Le assenze di Victor Osimhen, Amir Rrahmani, Giovanni Di Lorenzo, Alex Meret e Andrea Petagna sono senza dubbio pesanti ma, secondo Spalletti, non problematiche.

Atalata-Napoli, i convocati di Spalletti: Lozano e Ambrosino in attacco

Luciano Spalletti ritrova Hirving Lozano, tornato nella notte dagli impegni con il Messico, e subito a disposizione per la sfida contro l’Atalanta. In attacco, però, c’è anche la prima convocazione in Serie A di Giuseppe Ambrosino, bomber della Primavera e uno degli uomini migliori di mister Frustalupi.