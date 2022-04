Osimhen e Petagna assenti: Spalletti convoca un “azzurrino”

Il Napoli volerà a Bergamo per disputare la sfida contro l’Atalanta domani per la 31a giornata di Serie A. Gli azzurri, però, dovranno fare a meno di tanti calciatori, per infortuni e squalifiche varie. Mancheranno Victor Osimhen (squalificato) e Andrea Petagna (infortunato) e Spalletti si affiderà ai piedi esperti di Dries Mertens.

Ambrosino Napoli

Atalanta-Napoli, Spalletti convoca Ambrosino: è la prima volta

Le assenze pesanti in attacco hanno stuzzicato le idee e la fantasia di Luciano Spalletti. Per la gara contro l’Atalanta, il tecnico azzurro ha deciso di convocare Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 della Primavera. A riferirlo è calciomercato.it.

Per il giovane azzurrino è la prima convocazione in assoluto con la Prima Squadra. I numeri stagionali del bomber sono molto importanti e hanno convinto Spalletti: è il capocannoniere della squadra con 14 gol, di cui solo 1 su rigore.