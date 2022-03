Napoli, sfuma Parisi? Altri due club italiani sull’esterno

Che Fabiano Parisi, difensore dell’Empoli, non sia seguito solo dal Napoli non è una novità. Il terzino sinistro classe 2000 è una delle più piacevoli rivelazioni di questo campionato di Serie A e le sue prestazioni hanno suscitato l’interesse di numerosi club in Italia e in Europa. Tra questi, oltre il Napoli, ci sarebbero anche Milan e Roma.

FOTO: Imago – Calciomercato Napoli Parisi

“Giuntoli apprezza i nostri gioelli” aveva detto di recente in un’intervista il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, confermando l’interessamento della dirigenza azzurra nei confronti dello stesso Parisi. Poi, però, le parole dell’agente (lo stesso di Mario Rui) hanno smorzato l’entusiasmo: “Parisi al Napoli? Non metterei due giocatori miei nello stesso ruolo“.

E mentre il Napoli sembra star puntando tutto su Mathias Olivera, terzino sinistro del Getafe, il giovane Parisi è ricercato in Italia da due club su tutti: Milan e Roma.

I dirigenti giallorossi starebbero facendo sul serio per il classe 2000, individuato come vice ideale di Leonardo Spinazzola. Al Milan, Parisi rappresenterebbe la prima alternativa a Theo Hernandez dopo che Ballò-Toure ha deluso le aspettative. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.