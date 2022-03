Rivoluzione VAR in Serie A: Rocchi svela i cambiamenti

La Serie A presto potrebbe vivere importanti cambiamenti con il VAR. Anche in questa stagione non sono mancati errori clamorosi, succeduti da polemiche gigantesche e infinite che non hanno fatto altro che instillare dubbi nella mente dei tifosi. Ma, questa volta, hanno fatto porre anche domande agli organi decisionali sulla reale utilità dello strumento e di chi lo utilizza.

VAR Serie A (Getty Images)

Serie A, cambiamenti al VAR: parla Rocchi

Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, si è pronunciato in conferenza stampa sul tema del VAR. Ha annunciato importanti novità da poter attuare, inserendo ex arbitri e giovani arbitri esperti alla guida della sala VAR. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, la prossima estate partirà un corso specifico per creare “specialisti del VAR“, che si occuperanno solo delle immagini. Questi saranno aiutati da più telecamere così da avere sott’occhio ogni aspetto della partita in corso.

“Queste nuove figure potranno essere trovate tra chi ha smesso di arbitrare, ma anche tra i più giovani che dimostrano di possedere le giuste qualità per questo nuovo ruolo“.