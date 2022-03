Contatto in area, l’Udinese chiede il rigore: la risposta di Marelli su Dazn

La gara fra Napoli e Udinese è stata ricca di episodi arbitrali controversi, fra cartellini e rigori reclamati. L’opinionista arbitrale di Dazn Luca Marelli ha provato a fare chiarezza al termine del match.

Marelli si è soffermato sia sull’episodio riguardante il Napoli, cioè il discusso giallo ad Osimhen che lo costringerà a saltare il big match dopo la sosta contro l’Atalanta, sia su quelli riguardanti l’Udinese, cioè il rosso a Pablo Marì e due rigori reclamati dai bianconeri ma non assegnati dall’arbitro Fourneau.

Luca Marelli

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

Trattenuta di Rui su Soppy: “L’Udinese ha reclamato per una leggera trattenuta in area di Mario Rui su Soppy nel secondo tempo. C’è anche un contatto tra le gambe, ma è frutto della dinamica, per cui non c’è calcio di rigore“.

Rosso a Pablo Marì: “Il rosso a Pablo Marì non mi piace tantissimo: non è stato espulso per chiara occasione da gol perché la palla va subito ad un avversario, ma per vigoria sproporzionata. Ci sono elementi a favore del rosso e per questo il Var non è intervenuto ma per me l’intervento manca di velocità per essere da rosso, avrei dato solo giallo“.

Possibile fallo di mano di Osimhen: “Osimhen ha colpito la palla solo con il petto ma ha rischiato: se l’avesse presa col braccio sarebbe stato calcio di rigore”.