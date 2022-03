Ammonito Osimhen, Marelli spiega: “Non era nemmeno fallo”. Il motivo

Sarà impossibile per il Napoli nelle prossime ore limitarsi alla soddisfazione per la vittoria contro l’Udinese: la testa sarà infatti inevitabilmente proiettata alla gara contro l’Atalanta e alle difficili assenze che gli azzurri rischiano di dover fronteggiare.

Il Napoli dovrà infatti sicuramente fare a meno di Rrahamani e Osimhen, ammoniti da diffidati, mentre saranno destano preoccupazioni le condizioni di Di Lorenzo, uscito malconcio dopo un duro scontro con il portiere dell’Udinese Silvestri.

Victor Osimhen

Il giallo di Osimhen ha però destato qualche dubbio: il giallo è arrivato dopo che il nigeriano aveva respinto un tiro dalla distanza toccando il pallone con il braccio mentre era in scivolata.

L’opinionista arbitrale di Dazn Luca Marelli ha però sottolineato come l’interpretazione dell’arbitro Fourneau di punire un episodio simile sia stata completamente errata: “Non era nemmeno fallo perché il braccio di Osimhen era in appoggio sul terreno e noi sappiamo che questi falli non sono punibili. Giallo completamente errato“.