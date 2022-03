Rigore su Belotti? Vagnati furioso: “Risposta inaccettabile di Guida”

Torino–Inter è stata macchiata da un clamoroso errore dell’arbitro Guida e del VAR su un contestatissimo episodio da rigore per un contatto Ranocchia–Belotti.

Torino, Vagnati: “Doppio errore, era rigore”

Al termine della partita tra Torino e Inter, il direttore sportivo dei granata, Davide Vagnati, ha parlato della questione relativa al rigore non assegnato a Belotti.

“Non dare il rigore in diretta è già un errore. Non vorrei che il VAR sia il metro per giustificare gli errori. Il secondo errore clamoroso riguarda proprio il VAR e perché non lo chiama. Non mi capacito. Nel secondo tempo sono andato da Guida e gli ho chiesto sul rigore e mi ha detto che non l’hanno chiamato a rivederlo. Lui vede e dice di andare avanti. Sbagliare ci sta ma poi se non ti richiamano è inaccettabile. Avevamo vinto”.