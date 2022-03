Torino-Inter, la moviola condanna Ranocchia: “Era rigore netto”

Il primo tempo di Torino–Inter è terminato non senza polemiche. I granata sono passati in vantaggio con un gol di Bremer ma avrebbero potuto provare a raddoppiare con un calcio di rigore, non concesso da Guida per un fallo di Ranocchia su Belotti.

Torino Inter Ranocchia Belotti

Torino-Inter, manca un rigore su Belotti

Il mancato fischio di Guida ha scatenato tantissime polemiche sia in casa Torino che sui social. Al termine del primo tempo, a DAZN, Luca Marelli, ex arbitro e moviolista dell’emittente tv, ha sottolineato l’errore dell’arbitro.

“Era rigore netto. Ranocchia tocca il piede di Belotti e toglie l’appoggio al calciatore del Torino che non può calciare. Poi dopo tocca anche il pallone ma quando ormai il fallo è già avvenuto”.