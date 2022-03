Il Napoli continua la sua caccia all’erede di Lorenzo Insigne, pronto al termine di questa stagione a volare in Canada. Quello di Traorè è soltanto l’ultimo di tanti nomi accostati al club azzurro: il Sassuolo chiede una cifra importante per il proprio calciatore, ma gli azzurri fanno sapere che sono vigili.

A rivelarlo è Il Corriere dello Sport oggi in edicola, che si sofferma inoltre su un altro nome sussurrato negli scorsi mesi: Luis Sinisterra. Le sue prestazioni e i suoi numeri in maglia Feyenoord hanno spinto il club azzurro a tenerlo d’occhio in vista dell’estate.

FOTO: Getty – Feyenoord, Luis Sinisterra

L’idea dello scouting, spiega il quotidiano, è quello di puntare su un calciatore che sappia giocare a sinistra ma a piede invertito, “che sappia aggiungere fantasia e rapidità, che ‘veda’ la porta o la senta“.

Francesco Fildi