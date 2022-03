Juventus, Allegri non bada al Napoli: “Abbiamo un obiettivo”

La Juventus di Massimiliano Allegri vince contro la Sampdoria e accorcia la classifica. I bianconeri si sono imposti 1-3 al Ferraris contro la Sampdoria e ora preoccupano il Napoli per il terzo posto.

Juventus Allegri

Allegri: “Consolidato il quarto posto”

Al termine di Sampdoria–Juventus, Massimiliano Allegri ha analizzato la vittoria dei suoi e ha ribadito gli obiettivi stagionali. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN.

Che partita è stata? “Oggi sul piano tecnico tutta la squadra ha giocato una buona partita ma dobbiamo migliorare nel controllo del match, diminuendo il ritmo quando si deve e rimanendo calmi: Vlahovic va sempre dritto verso la porta e sbaglia, bisogna anche attendere“.

Quarto posto o Scudetto? “Vincere a Genova contro la Sampdoria non è mai facile perché c’è un ambiente particolare e perché sanno essere pericolosi. Era importante vincere per consolidare il quarto posto e prepararci al meglio per la sfida di mercoledì”.