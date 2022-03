La Juventus batte la Sampdoria: ora è a -1 dal Napoli

La Juventus vince contro la Sampdoria nell’anticipo del sabato sera della 29a giornata di Serie A. I bianconeri battono 1-3 i blucerchiati con l’autogol di Yoshida, la doppietta di Alvaro Morata nel primo tempo e il gol di Sabiri che ha accorciato le distanze ma non è bastato. Per la Sampdoria anche un rigore sbagliato da Candreva (parato da Szczesny).

Classifica Serie A: Juventus a -1 dal Napoli

La vittoria della Juventus di questa sera mette tanta pressione al Napoli. Al momento i bianconeri sono a 56 punti, a -1 dagli azzurri che domani giocheranno al Bentegodi contro il Verona. Per gli uomini di Luciano Spalletti è tempo di tornare a vincere, come annunciato anche dal tecnico in conferenza stampa, per tenersi saldi al treno Scudetto e non rischiare il sorpasso del club di Allegri.