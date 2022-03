Napoli-Milan, rossoneri fenomenali in trasferta: il dato

La sfida tra Napoli e Milan accende l’entusiasmo tra le tifoserie che da anni sognano di tornare sul tetto d’Italia. Vincendo domani sera si farebbe un bel passo verso lo Scudetto, soprattutto dal punto di vista mentale, oltre che di classifica.

Milan (Getty Images)

Milan primo attacco in trasferta: Napoli in allerta

Spalletti e Pioli si sono sfidati già a colpi di parole nelle rispettive conferenze in cui hanno provato a caircare i propri calciatori in vista del big match. Analizzando la stagione del Milan fino ad oggi si può notare la grande forza d’urto dei rossoneri nelle gare in trasferta.

Il Milan, infatti, che ha perso una sola partita in trasferta nel corso di questo campionato, ha il miglior attacco esterno della Serie A 2021/22 con 31 reti realizzate.