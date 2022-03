Milan, Pioli in conferenza: “Prima o poi batterò Spalletti. Napoli? Hanno dei punti deboli”

Alla vigilia di Napoli–Milan, Stefano Pioli ha analizzato il match del Maradona in conferenza stampa. La sfida ad altissima quota potrebbe cambiare radicalmente le sorti della Serie A.

“Ibrahimovic sta bene, si è allenato in gruppo e probabilmente sarà con noi domani. Ogni squadra ha un suo percorso, siamo lì per lottare tra i primi posti in campionato, dobbiamo essere soddisfatti di quello che stiamo facendo. Da adesso in poi tutte le partite peseranno tanto, siamo una squadra competitiva e domani affrontiamo la squadra che ha fatto più punti nel girone di ritorno”.

Stanchezza? “Aver giocato nel derby non peserà sulla sfida di domani, la gara con l’Inter ci ha dato energia per giocare contro il Napoli. Siamo pronti!”

Milan Conferenza Pioli

Pioli in conferenza: “Prima o poi vincerò contro Spalletti”

Stefano Pioli, poi, ha parlato dello scontro con il Napoli e con Spalletti, visto che il tecnico dei rossoneri non ha mai battuto l’attuale allenatore azzurro.

Come si batte il Napoli? “Il Napoli è una grande squadra ed è allenata molto bene da Spalletti ma non esistono squadre perfette e senza punti deboli“.

Pareggio? “Accontentarsi in campo spesso ti porta al risultato negativo, è importante lavorare tutta la gara per ottenere un risultato positivo. Prima o poi arriverà il momento in cui batterò Spalletti, spero arrivi prima piuttosto che poi“.

Primi nella classifica avulsa? “Per noi significa che siamo davvero forti e ci dà tanta fiducia per la gara di domani sera. Per domani ho già deciso la formazione”

Confronto Leao – Osimhen: “Leao e Osimhen sono due giocatori importanti e determinanti per entrambe le squadre ma hanno caratteristiche diverse. Entrambi hanno le capacità per superare l’uomo ed essere efficaci. Noi puntiamo molto sul momento che sta vivendo Rafa“