Guerra Ucraina, il Napoli lancia un messaggio di pace – VIDEO

🙏🏻 Viviamo un momento pericoloso e drammatico e noi con tutto il nostro seguito dobbiamo lanciare un messaggio di pace. Può servire ad alimentare la consapevolezza di quanto stia accadendo.

La guerra scoppiata in Ucraina ha investito anche l’intero mondo del calcio che si è subito mobilitato per chiedere l’immediato stop al conflitto. Il Napoli ha avviato un importante evento benefico che servirà per aiutare i profughi ucraini. I proventi delle vendita della maglia “Maradona Game Special Edition” saranno interamente devoluti in beneficenza alle onlus che si occupano di accogliere i profughi di guerra.

Napoli, messaggio contro la guerra

Sui propri canali ufficiali, il Napoli ha pubblicato un video con tutti i protagonisti della rosa azzurra per lanciare un messaggio contro la guerra in Ucraina.

