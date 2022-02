Osimhen: arriva la decisione in vista di Lazio-Napoli!

Il Napoli mette nel mirino la trasferta di Roma contro la Lazio, in programma per la giornata di domani allo stadio Olimpico alle ore 20:50. Gli azzurri punteranno sui vari calciatori che sono sul viale del recupero e, soprattutto, su Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano è stato uno dei pochi a farsi notare, in positivo, nella sfida contro il Barcellona, procurandosi il rigore del momentaneo 2-1. A fine partita, la vistosa fasciatura con ghiaccio applicata al ginocchio ha fatto però preoccupare i tifosi azzurri, già ampiamente scottati dalle numerose assenza a cui il Napoli è stato assoggettato in questa stagione. E lo stesso ex Lille lo sa bene, suo malgrado.

NAPLES, ITALY – FEBRUARY 24: Victor Osimhen of SSC Napoli on his knee before the UEFA Europa League Knockout Round Play-Offs Leg Two match between SSC Napoli and FC Barcelona at Stadio Diego Armando Maradona on February 24, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il nigeriano sarà in campo? Spunta la notizia

Le condizioni di Osimhen sono apparse fin da subito tranquille: l’applicazione del ghiaccio, stando a quanto trapelato nelle scorse ore, non era altro che una prassi per tenere sotto controllo il ginocchio, che ha dato qualche problema di troppo in queste settimane.

La conferma arriva anche dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sbilanciandosi sulla sua presenza allo Stadio Olimpico. Secondo il quotidiano, il calciatore sarà regolarmente in campo domani.

“Si parte da lui per provare a cambiare il vento, spostandolo con le folate della sua energia”, scrive a tal proposito il giornale.

Francesco Fildi